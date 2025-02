Paulistão 2025: saiba os times que foram rebaixados

A fase de grupos do Campeonato Paulista 2025 se encerrou neste domingo (23). Além dos classificados para as quartas de final, foram definidos os rebaixados para a série A2 da competição.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Água Santa e Inter de Limeira foram os times rebaixados. Segundo o regulamento, dois times deixam a primeira divisão do Campeonato Paulista após o término da fase de grupos da competição. Tudo depende da classificação geral e das campanhas da equipe.

Como foram definidos os rebaixados?

➡️Grandes eliminados no Paulistão: quedas na fase de grupos

Água Santa

Água Santa terminou a fase de grupos do Paulistão na lanterna do grupo C. O time somou apenas sete pontos, com somente uma vitória. Na última fase, perdeu para o Velo Clube, que também corria risco, por 1 a 0.

continua após a publicidade

Inter de Limeira

O cenário de rebaixamento da Inter de Limeira era quase certo. No grupo A, encerrou na lanterna, sem nenhuma vitória. O time teve a pior campanha, com sete pontos. Na última rodada, enfrentou o Santos e perdeu por 3 a 0.