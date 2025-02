IA crava gigantes fora das fases finais do Cariocão e do Paulistão; confira

O domingo será decisivo no Cariocão e no Paulistão, com a possibilidade de gigantes ficarem fora das fases finais. Para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, o Vasco e o Palmeiras não passarão da fase de grupos, enquanto Fluminense, Botafogo e Santos se classificarão.

No Campeonato Carioca, duas vagas ainda estão em jogo para as semifinais. Flamengo e Volta Redonda já garantiram lugar na próxima fase, enquanto Sampaio Correa, Madureira, Vasco, Botafogo, Fluminense e Nova Iguaçu ainda disputam as vagas.

Para a Meta AI, o Botafogo vai vencer o Vasco por 2 a 1, o Fluminense irá bater o Bangu por 3 a 0, enquanto o Nova Iguaçu vai derrotar o Madureira, por 2 a 1. Com os possíveis resultados, o Tricolor das Laranjeiras terminará a Taça Guanabara na 3ª posição, com 17 pontos, seguido pelo Alvinegro, com 16.

Nestas condições, o Vasco terminará a fase de grupos apenas na 8ª posição, com 14 pontos, atrás de Sampaio Correa, Nova Iguaçu e Madureira.

Última rodada da primeira fase do Paulistão

Já pelo Paulistão, segundo a inteligência artificial da Meta, o Palmeiras vai vencer o Mirassol por 2 a 1. No entanto, a IA também projetou uma vitória da Ponte Preta sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, o que deixaria o Alviverde na 3ª posição do Grupo D, atrás da Macaca e do São Bernardo.

No caso do Santos, um empate simples já garante o clube na próxima fase. E segundo a Meta IA, o Peixe irá vencer a Inter de Limeira por 3 a 1. São Paulo e Corinthians já estão garantidos nas quartas de final. Todos os jogos restantes da última rodada, tanto do Cariocão quanto do Paulistão, ocorrem às 18h30.