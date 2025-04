Paraná Clube tem prejuízo em 2024 e aumenta dívida para R$ 171,6 milhões

O Paraná Clube registrou um prejuízo de R$ 8,4 milhões em 2024, de acordo com o balanço financeiro divulgado na noite de terça-feira (29). Com calendário vazio, o Tricolor disputou apenas a Segundona do Campeonato Paranaense, competição vai jogar novamente em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As demonstrações financeiras do Paraná Clube mostram um aumento da dívida total, que já era alarmante. O débito paranista subiu de R$ 162,7 milhões para R$ 171,6 milhões.

As receitas do futebol do Tricolor chegaram a R$ 7,3 milhões, com a bilheteria (R$ 4,4 milhões) e o patrocínio (R$ 2,2 milhões) como principais quesitos. Vale lembrar que o clube fez uma grande campanha de marketing, que mobilizou a torcida a lotar a Vila Capanema, Ligga Arena e Couto Pereira.

continua após a publicidade

Já as despesas ficaram em R$ 6,4 milhões. Dessa forma, o Paraná Clube conseguiu um pequeno lucro de R$ 897 mil entre arrecadação e gastos.

Dentro de campo, a equipe paranista subiu para a elite do futebol paranaense no passado ao ser campeão da segunda divisão. O gasto em salário do Tricolor foi de R$ 2 milhões em toda a temporada.

Contudo, o setor social paranista registrou saldo negativo de R$ 9,3 milhões. As receitas foram de R$ 3 milhões, enquanto as despesas fecharam em R$ 12,4 milhões - esse número é impulsionado pelos juros da Recuperação Judicial de R$ 3,8 milhões.

continua após a publicidade

Essa Recuperação Judicial, inclusive, fez o Paraná Clube diminuir a dívida trabalhista de R$ 126 milhões para R$ 71 milhões por conta dos descontos, caso cumpra com o acordo. A primeira parcela tem que ser paga em agosto de 2025, no valor de R$ 20 milhões.

Camisa do Paraná Clube para a temporada 2025. Foto: Divulgação/Paraná

Paraná Clube aguarda uma SAF

O rebaixamento para a segunda divisão do Paranaense nesta temporada, um ano após retornar à elite do futebol paranaense, deixou o Paraná Clube em situação mais crítica. O Tricolor voltará a ter apenas a Segundona como calendário em 2026.

Neste ano, a equipe ainda tem a disputa da Taça Paraná em agosto - quem for campeão garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Sem recursos, o clube espera a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para receber investimentos.

Até aqui, a direção chegou a negociar com alguns grupos, mas nenhuma tratativa avançou. Internamente, a SAF é vista como única solução para o Paraná Clube ganhar uma sobrevida.