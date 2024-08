Palmeiras x São Paulo: como é o histórico do clássico?

São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 no primeiro turno, no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Veja quem leva a vantagem no confronto direto!

Estatísticas de Palmeiras e São Paulo

Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram em 319 jogos na história, com 110 vitórias do Tricolor, 103 empates e 110 triunfos do Verdão. Apesar da hegemonia alviverde no futebol brasileiro, o duelo segue equilibrado: nas últimas 20 partidas, foram 7 empates, 7 vitórias palmeirenses e seis são-paulinas.

O clássico Choque-Rei teve diversos encontros importantes em anos recentes nas grandes competições, incluindo decisões: desde 2021, eles disputaram a final do Campeonato Paulista e as quartas da Libertadores em 2021; final do estadual e oitavas da Copa do Brasil em 2022; quartas da copa nacional em 2023 e final da Supercopa 2024.

No ano de 2024, nenhuma equipe venceu o duelo. Foram três jogos e três empates.

Equipes se enfrentam neste domingo (18), às 16h (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

23° RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (SP), SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (ING)

🚩 Assistentes: a definir

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Agustín Giay, Vitor Reis, Kaiky Naves, Vanderlan; Richard Ríos, Fabinho; Rômulo, Felipe Anderson, Rony; Luighi.

SÃO PAULO (Técnico auxiliar: Maximiliano Cuberas)

Rafael; Rafinha, Ferraresi, Arboleda, Welington; Marcos Antonio, Luiz Gustavo; Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha; Jonathan Calleri.