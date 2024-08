Palmeiras e Botafogo decidem vaga para as quartas da Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:58 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo protagonizam mais um jolgo marcante no futebol brasileiro na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Alvinegro venceu por 2 a 1 com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Maurício descontou para o Verdão.

➡️ Palmeiras reativa estratégia campeã de Abel Ferreira antes da decisão com Botafogo

▶️ Palmeiras x Botafogo: quem são os jogadores mais valiosos do confronto pela Libertadores

Com clima de decisão, torcedores foram até o CT do Palmeiras para acompanhar o ônibus do time até o Allianz Parque, com direito à festa, 'corredor verde' e provocações ao adversário. Confira no player acima!

O jogo de ida terminou em 2 a 1 para os cariocas, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Maurício fez o do Verdão.

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras x Botafogo



Oitavas de final (volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: 21 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Faculdo Raul Tello Figueroa

🖥️ VAR: Silvio Anibal Trucco

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha; Gustavo Gómez, Vitor Reis, Caio Paulista; Richard Ríos, Zé Rafael, Estêvão, Raphael Veiga, Felipe Anderson; Flaco López.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus.

Tiquinho Soares e Felipe Anderson se enfrentam no Nilton Santos, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)