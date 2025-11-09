Nadine Basttos analisa lance polêmico em Mirassol x Palmeiras: 'Chama atenção'
Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão
O primeiro tempo do confronto entre Mirassol e Palmeiras, deste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. Na ocasião, os jogadores do Leão Caipira reclamaram de uma falta no início da jogada que originou o gol do atacante Vitor Roque.
A polêmica aconteceu aos x minutos, quando o Palmeiras empatou a partida com o camisa 9. Tudo começou através de uma cobrança de escanteio. Na primeira trave, Flaco López e Walter disputaram a bola, e na sobra, Vitor Roque marcou de bicicleta.
Em campo, os jogadores do Mirassol reclamaram de uma falta no goleiro. Contudo, para a especialista de arbitragem Nadine Basttos, da Amazon Prime, o lance foi normal.
- Na minha opinião, o Walter faz a defesa e tem um choque normal de jogo. O que chama atenção é que o árbitro levanta o braço antes da bola entrar no gol e eu não sei o motivo, se ele olhou para o assistente ou se teve alguma irregularidade - disse a ex-árbitra, durante a transmissão da partida.
