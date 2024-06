Palmeiras encanta imprensa espanhola com jovens da base: ‘Berço de estrelas’

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







As categorias de base do Palmeiras estão surpreendendo não apenas o Brasil, mas a Espanha também. O jornal 'AS' foi encantado com a metodologia utilizada pelo clube paulista e destacou as principais joias que vestem a camisa alviverde.

O jornal espanhol publicou uma manchete “O berço de Endrick e de futuras megaestrelas”, dizendo que a equipe paulista está criando as melhores pérolas do futebol brasileiro, além de ser uma das mais prolíficas minas de jovens talentos.

Os jogadores citados como exemplo da força dos 'Crias da Academia' foram: Endrick, Estêvão, Luís Guilherme, Thalys e Wesley. Veja o que o diário da Espanha falou sobre cada joia.

Destaques da base do Palmeiras

Endrick

- Um jogador que está pulando etapas e fez o Real Madrid pagar perto de 50 milhões de euros um ano e meio antes dele poder chegar ao clube. Nenhuma introdução necessária. Ele deixa o clube neste verão, após 82 jogos - diário 'AS'.

Estêvão

- Um jogador canhoto, elétrico na ponta direita e que já está atuando no time titular, embora não se saiba quanto tempo vai durar lá. O Chelsea está pressionando para contratá-lo por cerca de 70 milhões de euros. Um número incrível para um menino que completou 17 anos em abril - diário 'AS'.

Luís Guilherme

- “Aos 15 anos chega a 37,2 quilômetros por hora. Ele é um animal, uma fera e tem muita técnica". É assim que João Paulo Sampaio, diretor do futebol juvenil do Palmeiras, define este jogador de futebol, um jogador físico e poderoso em campo aberto. O West Ham já lhe fez uma oferta formal. Também não demorará muito para dar o salto para a Europa - diário 'AS'.

Thalys

- Um meio-campista que marca gols e dá assistências com facilidade. Em entrevista ao Diario AS afirmou que alguns colegas o chamam de "o homem do gelo" pela sua calma. O Manchester United, entre outros, já perguntou sobre ele. Outro nome a ter em mente - diário 'AS'.

Wesley

- O mais novo de todos. Um atacante de apenas 15 anos, e se seu nome é ouvido nessa idade, é porque ali está sendo criado algo especial. "Gosto de jogar mais na entrada da área, recebendo a bola, procurando o um contra um e, claro, chutando para o gol", definiu - diário 'AS'.