Barcelona e Real Madrid travam batalha pela contratação de craque do futebol alemão

Florian Wirtz e Leroy Sané em treinamento pela seleção da Alemanha. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 13:29 • Redação do Lance!

Acostumados a rivalizar na Espanha, Barcelona e Real Madrid devem brigar pela contratação de um astro do futebol alemão nas próximas janelas: Florian Wirtz. O meia do Bayer Leverkusen fez temporada fantástica no comando ofensivo do time de Xabi Alonso, que protagonizou um 2023/24 histórico no futebol do país. Aos 21 anos, o jogador tem contrato por mais um ano e é observado de perto pelos gigantes europeus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sob comando do treinador espanhol, Wirtz viveu um ano de 'explosão' para o futebol europeu: foram 18 gols e 19 assistências em 48 jogos. Os números, que corroboraram para a temporada sensacional do Bayer Leverkusen, colocam o meia entre os dez melhores jogadores do mundo em diversos rankings especializados.

As estatísticas e as atuações impressionantes em uma idade tão jovem não negam: Wirtz será um ícone do futebol por muitos anos futuros. Cientes disso, Barcelona e Real Madrid se preparam para uma verdadeira 'guerra' pelo jogador, ao menos é o que informa a imprensa espanhola. Segundo o MARCA, apesar de ter acabado de assinar com Kylian Mbappé, os Blancos já fizeram contatos pela contratação do jovem. A ideia de Florentino Pérez seria, inclusive, de trazer Wirtz e Xabi Alonso, como sucessor de Carlo Ancelotti, ao mesmo tempo.

Sonho de Real Madrid e Barcelona, Florian Wirtz foi um dos destaques do Bayer Leverkusen no título alemão inédito. INA FASSBENDER / AFP

Do outro lado, a realidade do Barcelona é um pouco mais dura. Ofuscado pelos Merengues nos últimos anos, os catalães convivem com problemas financeiros e precisariam de uma melhora significativa para conseguir assinar com o camisa 17 da seleção alemã. Apesar disso, de acordo com o Mundo Deportivo, o Barça mantém o sonho vivo: dois anos atrás, em entrevista para a Sky Sports, o meia afirmou que idealizava atuar pelo clube desde criança.

Atualmente, o atleta é avaliado em no mínimo, 100 milhões de euros, porém, segundo o portal BILD, é possível que o verdadeiro preço de Florian Wirtz seja 150 milhões de euros, quase 900 milhões de reais.

➡️ Imprensa espanhola exalta Endrick após vitória contra o México: ‘Sucessor de Pelé’