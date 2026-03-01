Domínguez vê partida 'correta' do Atlético-MG e destaca 'sensações boas' com a equipe

O Atlético eliminou o América nos pênaltis e garantiu vaga na final do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez, que fez sua estreia no comando do Galo, avaliou o desempenho da equipe e falou sobre a continuidade do trabalho à frente do clube.

Domínguez considerou que o Atlético fez uma partida "correta", criou boas oportunidades e demonstrou organização em campo. No entanto, destacou que o time ainda tem muito a evoluir e crescer ao longo da temporada, à medida que o trabalho for se consolidando.

— Acho que foi uma partida correta, sem sofrer tanto e com algumas chances para marcar, mas podemos crescer muito, a equipe pode crescer muito. As sensações são boas, porque conseguimos defender bem e conseguimos distribuir bem a bola. No primeiro tempo um pouco lento, mas no segundo tivemos mais verticalidade — analisou o técnico

— Poderíamos ter aberto o placar no primeiro tempo, que abriria o jogo e poderíamos controlar diferente. Os jogadores foram mais intensos no segundo tempo e conseguiram colocar o clube novamente em outra final — analisou Domínguez.

Onde melhorar? Técnico do Atlético responde

O novo técnico atleticano também respondeu em quais aspectos a equipe precisa melhorar:

— Temos que melhorar na dinâmica, ter mais dinâmica de jogo. E nas intensidades defensivas. Temos que trabalhar muito — afirmou El Barba.

O treinador também analisou que os adversários serão superiores de agora em diante, e que a equipe tem que evoluir para conseguir competir em alto nível:

— Não conseguimos ganhar o jogo de hoje, mas entendemos a hierarquia do rival, sem menosprezar, mas é importante entender isso. Agora, vamos jogar contra um rival de igual ou maior hierarquia. Me parece que teremos que fazer melhor. Melhor ritmo de jogo, melhor nas disputas, melhor ritmo na exigência e agressividade para as disputas. Me parece que há uma parte desse lugar de jogo que me parece que podemos crescer — afirmou o treinador.