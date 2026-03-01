Abel define escalação do Palmeiras para semifinal do Paulistão

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (1º), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Carlos Miguel será o goleiro, com o capitão Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven atuará na lateral direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo. No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio compõem o setor.

No ataque, Palmeiras contará com Vitor Roque e Flaco López, artilheiros da equipe na temporada, com cinco gols cada, além de Allan, formado nas categorias de base do clube, que completa o time titular.

O atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita, e o volante Emiliano Martínez, em tratamento de lesão na panturrilha esquerda, são os desfalques.

O vencedor do Choque-Rei enfrentará o Novorizontino na decisão do Campeonato Paulista. A equipe do interior garantiu a classificação ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na noite do último sábado (28).

No primeiro encontro entre as equipes nesta edição do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1, na Arena Barueri. Os gols alviverdes foram marcados por Khellven, Flaco López e Mauricio, garantindo o triunfo ainda na fase inicial do estadual.

Vitor Roque segue na escalação titular do Palmeiras para a partida contra o São Paulo, em Barueri, pela semifinal do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Giay, Felipe Anderson, Jhon Arias, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Luighi, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Luan, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.

