Abel define escalação do Palmeiras para semifinal do Paulistão
Equipes se enfrentam neste domingo (1°), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão
Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (1º), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista.
Carlos Miguel será o goleiro, com o capitão Gustavo Gómez e Murilo formando a dupla de zaga. Khellven atuará na lateral direita, enquanto Piquerez completa o sistema defensivo. No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio compõem o setor.
No ataque, Palmeiras contará com Vitor Roque e Flaco López, artilheiros da equipe na temporada, com cinco gols cada, além de Allan, formado nas categorias de base do clube, que completa o time titular.
O atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita, e o volante Emiliano Martínez, em tratamento de lesão na panturrilha esquerda, são os desfalques.
O vencedor do Choque-Rei enfrentará o Novorizontino na decisão do Campeonato Paulista. A equipe do interior garantiu a classificação ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na noite do último sábado (28).
No primeiro encontro entre as equipes nesta edição do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1, na Arena Barueri. Os gols alviverdes foram marcados por Khellven, Flaco López e Mauricio, garantindo o triunfo ainda na fase inicial do estadual.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Giay, Felipe Anderson, Jhon Arias, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Luighi, Larson, Luis Pacheco e Arthur.
Escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Luan, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri.
