Pablo Dyego destaca gol contra a Lusa e reforça poder de reação do Novorizontino

O Novorizontino conquistou um importante empate por 2 a 2 contra a Portuguesa, com um gol decisivo de Pablo Dyego. O atacante brilhou na segunda etapa do confronto, garantindo o ponto importante depois de estar perdendo por 2 a 0 para Portuguesa.

Pablo Dyego, que tem se destacado, comentou sobre o desempenho do time e o momento decisivo.

- Não começamos muito bem o primeiro tempo, mas graças a alguns ajustes conseguimos reagir na segunda etapa e levamos um ponto muito importante pra casa. É sempre bom marcar e contribuir com a equipe. Fico muito feliz, meu objetivo é sempre ajudar a equipe a sair com resultados positivos dos jogos - afirmou o jogador, destacando a importância da reação coletiva.

Sobre sua performance e adaptação ao estilo de jogo do Novorizontino, o atacante destacou a dedicação nos treinamentos:

- Acho que tenho me adaptado bastante ao estilo de jogo da nossa equipe. Tenho treinado bastante pra aprimorar esses recursos e esse gol é fruto de muito trabalho - disse Pablo.

Pablo Dyego em ação pelo Novorizontino (Foto: Divulgação)

Com confiança no futuro da equipe no campeonato, o atacante também reforçou suas metas individuais e coletivas:

- Tenho bastante confiança no potencial da equipe. Creio que vamos evoluir muito mais no decorrer do campeonato e miramos fazer um ótimo Paulistão e alcançar voos altos. E sobre as metas pessoais, eu tenho sim o objetivo de fazer uma grande temporada e ajudar a nossa equipe a alcançar todos os objetivos que temos esse ano - finalizou.

O Novorizontino jogará contra a Inter de Limeira na próxima rodada do Paulistão, em casa, nesta terça-feira (21), às 19h30, no Jorge De Biasi, em Novo Horizonte.