Nesta terça-feira (11), o Operário-MT, recebe o Novorizontino em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontecerá no Estádio Eurico Gaspar Dutra, conhecido por Dutrinha, em Cuiabá. A bola está prevista para rolar a partir das 19h30 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo dos Sportv (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view).

No campeonato mato-grossense, o Operário vive ótima fase e vem embalado para o confronto na Copa do Brasil. O clube fez oito jogos no estadual, ganhou quatro e empatou quatro, estando na zona de classificação para a próxima fase. O time está invicto e é um dos melhores ataques da competição.

Operario-VG comemora seu gol durante partida contra o Mixto no estadio Dutrinha pelo campeonato Mato-Grossense 2025. (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Já o Novorizontino, fez uma boa primeira fase no campeonato paulista e se classificou em segundo lugar no grupo C, ficando um ponto atrás do São Paulo, se classificando para a fase de mata-mata. Nas oitavas, o clube enfrentou o tricolor paulista novamente e foi eliminado. A partida contra o Operário pode servir para a equipe voltar aos trilhos e brilhar novamente na temporada.

Confira as informações do jogo entre Operário e Novorizontino

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X NOVORIZONTINO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Dutrinha, em Várzea Grande, no Mato Grosso

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

OPERÁRIO: Luiz Henrique; Castanha, Daniel Felipe, Alex Santos e Vitor Gottems; Matheus Claudino, Fabrício Lusa e Pepê; Caio Vinícius, Yury e Guilherme Teixeira.

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Robson, Matheus Frizzo e Pablo Dyego