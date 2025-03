Operário-PR x Maringá: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Neste sábado (29), Operário-PR e Maringá se enfrentam pelo jogo de volta da final inédita do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) no estádio Germano Krüger. A transmissão da partida será exclusiva dos canais RICtv Record (tv aberta) e NSports (streaming).

Na ida, Dogão e Fantasma empataram em 2 a 2, no estádio Willie Davids, no último sábado (22). O time alvinegro abriu dois gols de vantagem fora de casa, com gols de Boschilia e Neto Paraíba, mas a equipe tricolor buscou a igualdade com Max Miller e Matheus Moraes.

O centenário Operário busca o segundo título estadual da história - o primeiro e único aconteceu há 10 anos. Já o Maringá, fundado em 2010, tenta o primeiro troféu do Paranaense, com vices recentes em 2014, 2022 e 2024.

Um time do interior voltará a conquistar o campeonato após quatro anos. A última vez foi o Londrina, em 2021, na final contra o FC Cascavel. As cinco edições mais recentes do Paranaense tiveram um representante de fora da capital.

O Operário terminou a primeira fase na liderança, com 22 pontos, e eliminou o São Joseense nas quartas de final - dois empates por 1 a 1 e classificação nas penalidades. O Fantasma também teve classificação dramática na semifinal contra o Londrina, com derrota por 1 a 0 em casa e vitória por 2 a 1 fora, com a vaga sendo decidina nos pênaltis por 4 a 1. A equipe alvinegra também está na terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Humaitá-AC e a Tombense.

O Maringá se classificou na sexta colocação e eliminou o Coritiba nas quartas de final, com vitória por 2 a 0 em casa e empate por 1 a 1 no Couto Pereira. Depois, na semifinal, o Dogão passou pelo atual bicampeão Athletico, com igualdade em 1 a 1 na ida e vitória por 3 a 0 na Arena da Baixada. O Tricolor também vem embalado pela classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Juventude e o União-TO.

Maringá saiu atrás, mas buscou empate contra o Operário no primeiro jogo. Foto: Fernando Teramatsu/FPF

Tudo sobre o jogo entre Operário e Maringá (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X MARINGÁ

FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: sábado, 29 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa

📺 Onde assistir: RICtv Record (tv aberta) e NSports (streaming)

🟨 Árbitro: José Mendonça da Silva Jr.

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas

🔎 VAR: Rodolpho Toski Marques

4️⃣ Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti

MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilho)

Dheimison; Raphinha, Tito, Ronald e Max Miller; Rodrigo, Buga e Léo Ceará; Negueba, Maranhão e Moraes