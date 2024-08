Santos encaminha a contratação de atacante do Porto

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 12:12 • Santos (SP)

O Santos encaminhou a contratação de Wendel Silva, atacante do Porto-POR. O jogador é aguardado na Vila Belmiro para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo válido por 12 meses, com opção de compra.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

As negociações avançaram nos últimos dias, e as partes negociam detalhes finais para concretizar a transferência. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Wendel Silva deve desembarcar nesta semana no Brasil para iniciar os trabalhos com o restante do elenco comandado por Fábio Carille. Sem espaço na equipe profissional do Porto, o atacante atuou pelo time B na última temporada. Ao todo, disputou 30 partidas, com 18 gols e oito assistências.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o atacante acumulou passagens por Leixões e Covilhã, ambos de Portugal, antes de se transferir ao Porto, em 2022

No Peixe, Wendel terá a companhia de Billy Arce, recém-contratado, além de Julio Furch, Pedrinho e Willian Bigode no ataque. Com 37 pontos em 20 rodadas, o Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (17), o Santos enfrenta o Avaí, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Wendel Silva está próximo de ser novo reforço do Santos (Foto: Reprodução/Porto)