Santos encaminha venda de naming rights da Vila; compare com Corinthians e Palmeiras

Vila Belmiro pode ganhar outro nome em breve







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 13:01 • Rio de Janeiro

Na última segunda- feira (12), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, convocou uma reunião do Conselho Deliberativo e encaminhou a venda dos naming rights da Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O contrato tem como tempo mínimo de dez anos e cerca de R$15 milhões por temporada. O nome da empresa ainda é mantido em sigilo pelo clube. O acordo é independente a construção ou não de um novo estádio (que possui tratativas avançandas com a WTorre). Assim, a Vila Belmiro pode receber um novo nome ainda durante a disputa do Peixe na Série B.

O presidente concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira (13) para fazer um balanço do primeiro semestre de gestão e pode trazer novidades sobre o acordo do naming rights.

Acordo do Santos para a venda do naming righs da Vila Belmiro esta em andamento (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Contratos rivais

O contrato do naming rights entre Palmeiras e Allianz teve início em 2013 com prazo de 20 anos. O valor anual pago era de R$ 15 milhões no primeiro ano e passou para R$ 27,5 milhões em 2023, por conta dos reajustes da inflação.

O São Paulo têm um acordo bem mais curto, de apenas 3 anos com a Mondelez Brasil. Mas o valor chega a ser de R$25 milhões anuais.

O acordo entre Corinthians e a Hypera Pharma teve valor inicial de R$ 300 milhões por 20 anos. Hoje em dia, o valor está na casa dos R$ 20 milhões anuais.

Melhor contrato

A longo prazo, o contrato do Palmeiras pode gerar uma receita total maior por conta da sua duração e aos reajustes por inflação. O time tricolor, por outro lado, têm o maior valor anual atual, mas a curta duração do contrato limita o retorno financeiro a longo prazo.

O Corinthians, tem um contrato com uma duração significativa e um valor que se mantém competitivo, oferece uma maior estabilidade financeira. O acordo do Santos, com um tempo mínimo de 10 anos, ainda tem suas incertezas e pode ter seus valores renegociados e apresentar um potencial de crescimento maior.