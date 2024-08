Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

A festa de aniversário do Vasco trouxe um grande problema para dentro do clube. O humorista Rafael Cunha, uma das atrações convidadas da festa, fez piadas sobre o zagueiro Leo durante a apresentação de stand-up realizada no palco do evento. O caso gerou tamanha repercussão que até mesmo os jogadores do Vasco se pronunciaram sobre o caso, saindo em defesa de Leo e acusando o humorista de ser 'oportunista'.

Lucas Piton, Souza, Mateus Carvalho, Pumita Rodrigues, Erick Marcus, Galdames, Leandrinho, Jair, João Vítor, Sforza, David, Rojas, Maicon, Vegetti, Paulo Henrique, Leo Jardim e Payet reproduziram a mesma mensagem nas redes sociais. Leia abaixo a declaração;

"Respeitamos todos os tipos de brincadeiras, desde que a mesma seja engraçada para os dois lados! Acreditamos que o episódio ocorrido ontem, na festa de aniversário do Vasco, seja uma atitude oportunista por parte do humorista Rafael Cunha, logo uma pessoa que se diz vascaína. Tenha mais respeito pelo próximo, ainda mais com um atleta que representa nosso clube! Juntos somos mais forte. #fechadocomleo"