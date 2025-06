Após atuação com direito a assistência que garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Náutico no último sábado (7) e a classificação do Bahia às quartas de final da Copa do Nordeste, o meia Rodrigo Nestor vive a expectativa de seguir na equipe de Rogério Ceni para o confronto diante do Bragantino, que reúne duas das equipes que brigam pela parte de cima no Campeonato Brasileiro, em duelo na noite desta quinta-feira (12), às 19h.

Com 18 pontos, o Esquadrão ocupa a sétima colocação, enquanto a equipe de Bragança Paulista está em terceiro, com 23 pontos. Nestor prevê jogo duro em Bragança, mas confia que o time pode dar um salto na tabela antes da parada do Brasileiro no período do Mundial de Clubes.

- Será um jogo difícil, evidente, mas eu confio demais na nossa equipe. Quanto mais perto da liderança e do G4 a gente conseguir fechar essa primeira parte do Brasileiro, melhor será. Isso fortalece a confiança de todos - afirmou o meia de 24 anos, que soma três assistências e dois gols pelo time baiano, referindo-se a partida de Bragança, a última antes das férias.

Enfrentar o Bragantino, aliás, traz boas lembranças. Em 2022, quando ainda defendia o São Paulo, Nestor foi eleito o craque da partida ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Massa Bruta.

- Claro que já faz alguns anos, mas é sempre bom lembrar de coisas positivas antes dos jogos. Foi um grande jogo, tive uma tarde feliz e espero que isso se repita, agora pelo Bahia, para buscar mais três pontos, que serão muito importantes para nos manter ainda mais perto do grupo de cima da tabela de classificação - destacou.

Desde janeiro no Bahia, Nestor soma 25 jogos, com média de 68 minutos em campo por partida, e vive uma disputa acirrada pela posição com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly, Ademir e Michel Araújo, entre outros, o que reforça a posição de protagonista que o Bahia vai ocupando no cenário brasileiro.

- A cada ano que passa o projeto do Bahia vai se fortalecendo, a equipe vai ganhando peças, ficando mais sólida, e com poderio maior de chegar longe nas competições. A concorrência só traz grandeza ao time, e por isso estamos brigando de igual pra igual com qualquer equipe. Venho fazendo minha parte, o Rogério sabe que pode contar comigo sempre, e espero poder contribuir cada vez mais pelos nossos objetivos - completou.