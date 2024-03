Niteroiense marca a volta de Niterói ao futebol profissional do Rio de Janeiro

Niteroiense tem projeto ambicioso para os próximos anos (Foto: Arquivo Niteroiense)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 16:17 • Niterói (RJ)

Fundando em 1913, o Niteroiense está de volta ao futebol profissional do Rio de Janeiro, na terceira divisão do Campeonato Carioca. A volta do time também marca o retorno da cidade vizinha do Rio de Janeiro e ex-capital do estado, Niterói, com um representante no futebol profissional, algo que não acontecia desde 2020.

Apesar do recomeço, o projeto é guiado por pessoas ambiciosas e que sonham em ver a equipe na elite do futebol carioca em cinco anos, disputando com os grandes clubes do Rio de Janeiro. Como explica o presidente do Niteroiense, Maicon Vilela, nascido e criado em Niterói.

- Eu tenho certeza de que a gente vai chegar no topo o mais rápido possível. A nossa meta hoje é em cinco anos estar jogando a Série A. Isso não é sonho, é uma realidade. Se trabalharmos e colocarmos em prática, vai acontecer. A gente pode jogar daqui a cinco anos contra Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense - afirmou o dirigente.

O time comandado por Maicon opera atualmente apenas com recursos próprios. Além do investimento feito pelos gestores, o clube iniciou a venda de produtos oficiais da marca para ajudar nos custos. Maicon foi o responsável por comandar os trâmites que vão permitir que a equipe volte a disputar o campeonato profissional do estado do Rio.

Niteroienese é o novo representante de Niterói no futebol do Rio de Janeiro (Foto: Arquivo Niteroiense)

As origens do Niteroiense estão no Nictheroyense, clube centenário que agora tem novidades na forma de escrever o nome e nas cores do escudo. Com anos de história, o time tem na prateleira de troféus o título do Campeonato Fluminense de 1918, antes da fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e do Torneio Niteroiense de 1937.