Neymar e Falcão incentivam Leozinho após drible polêmico na Série B; confira

Lance polêmico aconteceu nos minutos finais da partida entre Ituano e Guarani (Foto:Reprodução Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 15:35 • Rio de Janeiro

A lambreta de Leozinho, do Ituano, continua com forte repercussão nas redes sociais três dias após o jogo contra o Guarani, pela 30ª rodada da Série B. O atacante publicou o lance no Instagram e perguntou aos seguidores: "Qual a opinião de vocês? A minha é que o futebol está acabando".



➡️Como era o mundo em 2012, ano que o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futsal pela última vez?



Craques do futsal e do futebol comentaram a publicação em apoio ao jogador de 25 anos, que tomou cartão amarelo, após a briga generalizada causada pela revolta dos atletas do Guarani, que entenderam o drible como provocação. Goleiro do Bugre, Pegorari tentou agredir Leozinho, mas não foi expulso. O placar era de 1 a 0 para o Galo de Itu, aos 52 minutos do segundo tempo.

Momento da lambreta de Leozinho, do Ituano, contra o Guarani — Foto: Reprodução/Premiere<br>

Neymar sugeriu para ex-melhor do mundo sub-23 de futsal repetir a jogada, quando o árbitro for novamente Lucas Canetto Bellote.

– Próximo jogo que tiver esse árbitro aí, você faz de novo e olha para ele – sugeriu o craque do Al-Hilal.

Rei do Futsal, Falcão respondeu a publicação pedindo que Leozinho "continue".

– No próximo jogo quero outra dessa aí (risos). Tu é brabo – pediu Savinho.

– Próximo é outra dessa e um elástico por favor – comentou Talles Magno.

Ex-companheiro de Leozinho no Sorocaba Futsal, o craque Rodrigo Capita fez o comentário sobre a situação do Guarani, que é o lanterna da Série B.

– É que eles estão para cair – lembrou o fixo multicampeão na categoria.



➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



O atacante do Ituano está em seu segundo ano na transição do futsal para o futebol. Pelo Galo de Itu, ele marcou um gol em 25 jogos.