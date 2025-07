Após anotar o gol do Bahia no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza no último sábado (19), pela 15ª rodada do Brasileirão, o meia Rodrigo Nestor já demonstra ter virado a chave para o próximo desafio de sua equipe. O Esquadrão de Aço volta a campo às 21h30 desta terça-feira (22), na Colômbia, para encarar o América de Cali no jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A primeira partida entre brasileiros e colombianos, disputada na Arena Fonte Nova na última semana, terminou empatada em 0 a 0. Agora, para garantir sua classificação direta entre as 16 melhores equipes do torneio continental, o Bahia precisa vencer no temido Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

- Nós queremos colocar o nome do Bahia nos lugares mais altos do futebol internacional sempre, e a Sul-Americana representa essa oportunidade neste ano - afirmou Nestor, titular no jogo de ida diante dos colombianos.

- Sabemos que eles vão tentar nos pressionar e com certeza vão ter o apoio da torcida, mas nós temos uma equipe madura e isso faz toda a diferença em momentos assim - disse o meio- campista.

Com a suspensão de Everton Ribeiro, expulso no duelo em Salvador, o técnico Rogério Ceni tem opções como Nestor, Cauly, Jean Lucas e Michel Araújo para compor o setor de meio-campo. Emprestado pelo São Paulo até o final da temporada, o camisa 11 viveu um primeiro semestre de afirmação no Bahia e espera manter o embalo após o gol importante marcado em Fortaleza para, assim, consolidar seu espaço na equipe com uma sequência de jogos.

- Acredito que o gol me dá ainda mais confiança para essa partida, para contribuir cada vez mais com a equipe. Mas o mais importante é o coletivo. Estamos crescendo como grupo, competindo em quatro torneios, presentes no G6 do Brasileirão e queremos seguir firmes em todas as competições. Vamos com tudo para trazer essa vaga para Salvador - completou Rodrigo Nestor, que já soma 3 gols e 3 assistências em 27 jogos com a camisa do Bahia.