Nenhum clube da Série A vence no fim de semana de estaduais; veja resultados

No segundo dia de estaduais pelo Brasil, a zebra voltou a passear em diversas regiões, e as equipes de Série A seguem sem vencer. Neste domingo (12), Flamengo, Fluminense e Bahia entraram em campo, mas decepcionaram seus torcedores. No sábado (11), Botafogo, Vasco, Sport e Vitória-BA também não conseguiram vencer seus jogos.

A maior surpresa ficou por conta do Flamengo, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Boavista diante de pouco mais de três mil pessoas no Batistão, no Sergipe. O Rubro-Negro atuou com um time recheado de jovens, mas com alguns rostos conhecidos, como o centroavante Carlinhos e o zagueiro Pablo.

Outro carioca a entrar em campo foi o Fluminense, que recebeu o Sampaio Corrêa no Estádio Moça Bonita, em Bangu. O Tricolor pressionou, acertou o travessão e parou no goleiro Zé Carlos, que garantiu o 0 a 0 contra o Time de Guerreiros. Com isso, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro iniciam o Campeonato Carioca fora do G-4.

Na estreia do Campeonato Baiano, o Bahia visitou a Jacuipense, mas também empatou em 0 a 0 atuando com uma equipe alternativa. Rebaixado para a Série B no último Brasileirão, o Cuiabá também ficou na igualdade sem gols com o Operário, pelo Campeonato Mato-Grossense. Os estaduais retornarão durante a semana.

Finalização de Isaque é defendida por Zé Carlos no duelo entre Fluminense e Sampaio Corrêa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Resultados dos estaduais - 12/01

Campeonato Alagoano

16h - CSA 3 x 0 CSE

16h - Coruripe 0 x 0 ASA

Campeonato Baiano

16h - Jacuipense 0 x 0 Bahia

18h30 - Jequié 0 x 1 Juazeirense

Campeonato Carioca

16h - Flamengo 1 x 2 Boavista

16h - Madureira 2 x 0 Volta Redonda

19h - Fluminense 0 x 0 Sampaio Corrêa

Campeonato Maranhense

16h - Pinheiro 3 x 0 Esporte Clube Viana

16h - Moto Club 1 x 1 Maranhão

Campeonato Mato-Grossense

18h - Operário (VG) 0 x 0 Cuiabá

Campeonato Paraibano

16h - Treze 1 x 1 Auto Esporte

16h - Botafogo 4 x 2 Nacional

17h - Pombal 0 x 3 Esporte de Patos

Campeonato Paranaense

16h - Operário 1 x 0 Andraus Brasil

16h - Coritiba 0 x 2 Londrina

16h - Cianorte 2 x 1 Cascavel

18h30 - Maringá 2 x 1 São Joseense

Campeonato Pernambucano

17h - Retrô 0 x 2 Maguary

Campeonato Piauiense

16h - Parnahyba 2 x 1 Oeirense

16h - Altos 1 x 0 Fluminense

Campeonato Potiguar

15h - Globo 2 x 1 Força e Luz

16h - ABC 1 x 1 Clube Laguna SAF