O Náutico derrotou o Confiança por 2 a 0 em partida disputada no estádio dos Aflitos, válida pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorreu neste sábado (10), com gols marcados por Marco Antônio e Thalissinho, ambos com assistências de Arnaldo. Com o resultado, o Timbu conquistou sua primeira vitória na competição nacional, enquanto o Dragão permaneceu na zona de rebaixamento após sofrer sua terceira derrota consecutiva.

O primeiro gol aconteceu quando Arnaldo cruzou para Marco Antônio, que finalizou livre na área. Na sequência, o lateral-direito avançou pela direita e fez outro cruzamento preciso para Thalissinho, que ampliou a vantagem com uma cabeçada certeira.

O Náutico jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, após Luiz Paulo sair machucado quando o técnico Hélio dos Anjos já havia realizado as cinco substituições permitidas. O Confiança também ficou desfalcado após Lucas Souza receber cartão vermelho por falta em Kayon.

Otavio em Náutico x Confiança, nos Aflitos (foto: Marlon Costa/AGIF)

Outros jogos deste sábado pela Série C

Em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, o São Bernardo FC derrotou o Guarani por 1 a 0, com gol de Pedro Felipe. O Brusque perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série C ao perder em casa por 1 a 0 para o ABC, no estádio Augusto Bauer. O gol do time potiguar foi marcado por Lucas Mota, quase no fim do jogo. E no Jonas Duarte, o Anápolis ficou no 0 a 0 com o Ypiranga de Erechim