Não é pelo G-20: São Cristóvão anuncia amistoso com a seleção da Rússia

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro

O São Cristóvão, tradicional clube da zona norte do Rio que disputa a terceira divisão estadual, anunciou um amistoso surpreendente em uma rede social: nesta segunda-feira (18), o time receberá a seleção Sub-23 da Rússia em seu carismático estádio Ronaldo Nazário, a partir das 10h.

“Não, você não leu errado”, ressalta a postagem do São Cristóvão no Instagram. “Nesta segunda-feira (18), às 10h no Estádio Ronaldo Nazário, São Cristóvão enfrenta a Seleção Sub 23 da Rússia em um amistoso preparatório para a temporada 2025”, acrescenta o texto.

De acordo com o clube, a entrada será gratuita. “Coloque o seu manto e venha torcer para o São Cri-Cri”, pede o time.

Apesar de atualmente disputar a Série B1 do Cariocão — equivalente à terceira divisão estadual — o São Cristóvão é um dos clubes mais tradicionais do Rio. É um dos oito clubes do Estado que já conquistaram o Campeonato Carioca, em 1926 e 1937.

Estádio Ronaldo Nazário vai receber jogo da Seleção Sub 23 da Rússia (Renato Campos / São Cristóvão)

São Cristóvão manda jogos no Estádio Ronaldo Nazário

O estádio do clube é o mais antigo do Rio, e foi inaugurado em 1916. À época, o local comportava seis mil torcedores, mas atualmente a sua capacidade foi reduzida para mil.

Conhecido como Campo da Rua Figueira de Mello, ele foi rebatizado para Estádio Ronaldo Nazário em homenagem a um dos maiores orgulhos do clube: foi no São Cristóvão que Ronaldo Fenômeno surgiu para o futebol profissional, no início da década de 1990.

O amistoso acontece no mesmo dia que marca a abertura do G-20, cúpula que reúne chefes de estado e de governo das 20 maiores economias do planeta. O encontro de líderes mundiais acontece no Rio, mas o jogo do São Cristóvão com a Rússia, aparentemente, não passa de mera coincidência.