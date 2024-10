Na reabertura da Ilha do Retiro, Sport vence Ceará na Série B

Chrystian Barletta comemora gol marcado pelo Sport sobre Ceará (Foto Marlon Costa/AGIF)







Publicada em 07/10/2024 - 23:01 • Recife (PE)

No confronto que marcou a reabertura da Ilha do Retiro, o Sport derrotou o Ceará por 2 a 1, nesta segunda-feira (7), pela 30ª rodada da Série B. Chrystian Barletta abriu o placar para o Leão, Erick Pulga deixou tudo igual para o Vozão e se isolou na artilharia da competição com 10 gols marcados, mas Wellington Silva balançou as redes no último minuto da partida.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Sport foi levemente superior, mas deixou a desejar na pontaria, tendo oito finalizações no jogo, mas nenhuma no alvo. O Ceará teve a melhor chance de abrir o placar com Recalde sendo acionado em profundidade por Aylon, mas batendo para grande defesa de Caique França.

Na segunda etapa, o Leão abriu o placar com Chrystian Barletta aproveitando um cruzamento de Lucas Lima na área e escorando para o fundo das redes aos 14 minutos. Com muita insistência, o Ceará chegou ao empate aos 32 minutos com Erick Pulga aproveitando um bate-rebate na zaga rival e estufando a meta de Caique França. Mas no último minuto do jogo, Wellington Silva recebeu um cruzamento rasteiro na área e bateu no cantinho para dar a vitória ao Sport aos 48 minutos.

O que vem por aí?

Na sexta-feira (11), o Sport visita o Novorizontino e busca seguir no G4 em um confronto complicado com o líder da Série B. Por outro lado, o Ceará recebe a Ponte Preta no sábado (12) e ainda sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Sport 2 x 1 Ceará - Brasileirão Série B

30ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de outubro de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

🥅 Gol: Chrystian Barletta, 14'/2ºT (1-0); Erick Pulga, 32'/2ºT (1-1); Wellington Silva, 48'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Saulo Mineiro, Lourenço, De Lucca e Bruno (CEA); Igor Cariús, Zé Roberto, Ortiz e Domínguez (SPO)

SPORT (Técnico: Pepa)

Caique França; Igor Cariús (Di Placido), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe, Domínguez (Lenny Lobato), Lucas Lima e Chrystian Barletta (Wellington Silva); Zé Roberto (Gustavo Coutinho) e Ortiz.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno; Rafael Ramos, João Pedro, Matheus Felipee Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Recalde (Barceló); Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga.