Flaco López, atacante do Palmeiras, se envolve em acidente de trânsito com motoqueiro

Flaco López, atacante do Palmeiras, se envolveu em um acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira (5), por volta das 14h (de Brasília), em Alphaville, após retornar do treino do Palmeiras, na Academia de Futebol.

O veículo conduzido pelo argentino colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins que, de acordo com a nota da assessoria enviada à imprensa, não sofreu ferimentos graves. O homem foi atendido no local, como mostra o vídeo abaixo.

Tá rolando um vídeo no WhatsApp mostrando o Flaco López envolvido em um acidente com um motoqueiro. pic.twitter.com/MrUcc5YMOb — Diego Firmino - Canal P de Porco (@diegofirmino) May 5, 2025

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, Flaco forneceu todas as informações necessárias à Polícia para o registro de um Boletim de Ocorrência e segue à disposição.

Veja a nota completa de Flaco López

"Por volta das 14h de hoje, enquanto retornava para casa após o treino, o jogador Flaco López se envolveu em um acidente de trânsito em Alphaville - o veículo conduzido pelo atleta colidiu com um motociclista, identificado como Sandro Martins.

Felizmente, Sandro não sofreu ferimentos graves e foi prontamente socorrido. As autoridades policiais foram acionadas e um Boletim de Ocorrência, registrado no local do acidente, onde López forneceu todas as informações necessárias.

Estamos acompanhando a situação de perto e desejamos uma rápida recuperação a Sandro".