Muito modificado, Fortaleza está escalado para duelo com Inter

O Fortaleza está escalado para o duelo deste domingo (13), às 20h (de Brasília), com o Internacional, no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda mexeu na estrutura da equipe, rodou o elenco e aproveitou para poupar algumas peças.

Em relação ao time que foi a campo no meio de semana, contra o Colo-Colo, pela Libertadores, em partida suspensa por atos de violência da torcida chilena, cinco alterações: deixaram o time Pol Fernández, Martínez, Diogo Barbosa, Lucero e Marinho.

Com isso, o Fortaleza vai a campo com: João Ricardo; Gustavo Mancha, David Luiz e Kuscevic; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Calebe, Rossetto e Mancuso; Moisés e Deyverson.

Do outro lado, o Colorado, comandado por Roger Machado, está escalado com a seguinte equipe: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Carbonero, Wesley e Borré.

O Fortaleza tem uma vitória e um empate no Campeonato Brasileiro, somando quatro pontos, e pode dividir a liderança da competição em caso de vitória.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 13 de abril, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Record TV (Tv aberta) e CazéTV (YouTube)

FORTALEZA: João Ricardo; Gustavo Mancha, David Luiz e Kuscevic; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Calebe, Rossetto e Mancuso; Moisés e Deyverson.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Carbonero, Wesley e Borré.