Com a vantagem no marcador, o Trovão da Zona Sul perdeu mais chances na etapa final. Aos 16, Maia deu um bom arremate para a defesa do goleiro Emerson. Três minutos mais tarde, Victor Lima chutou cruzado e a bola encontrou Bruno Henrique que acertou o travessão. A vitória foi sacramentada aos 37. Zé aproveitou rebote do arqueiro visitante e empurrou para o gol vazio.