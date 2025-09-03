‘Wolverine’: Yuri Alberto volta a treinar antes do previsto no Corinthians

O Corinthians teve uma grande novidade em sua reapresentação no treino desta quarta-feira (3): o retorno de Yuri Alberto. O atacante se recuperou da cirurgia de hérnia inguinal e treinou sem restrições no CT Dr. Joaquim Grava.

O jogador foi submetido ao procedimento no dia 13 de agosto. A previsão de retorno variava de um a três meses, mas contrariando a expectativa, o jogador retornou às atividades com o grupo e participou normalmente da preparação para o duelo com o Athletico Paranaense.

Além do atacante, o lateral-direito Matheuzinho também treinou sem restrições. A volta dos jogadores é um alívio para Dorival Júnior, que teve muitos desfalques nos últimos jogos. Yuri Alberto não entra em campo desde a derrota por 2 a 0 para o Juventude, no dia 11 de agosto.

Yuri Alberto voltou a treinar com os jogadores do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Wolverine do Corinthians

A cirurgia de hérnia inguinal requer um tempo de recuperação. Neste ano, outros dois jogadores do Corinthians sofreram com o mesmo problema. O zagueiro Gustavo Henrique levou 58 dias para voltar aos gramados. O lateral-esquerdo Hugo ficou pronto em 44 dias.

Yuri Alberto teve uma recuperação meteórica e está pronto para entrar em campo após 22 dias da cirurgia. O jogador tem o costume de retornar antes do previsto de lesões, entretanto, sua volta pegou especialistas de surpresa.

Decisão pela Copa do Brasil

O Corinthians segue se preparando para uma decisão pela competição nacional. No dia 10 de setembro, uma quarta-feira, o Timão enfrenta o Athletico Paranaense, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do torneio.

O clube alvinegro vendeu o jogo de ida por 1 a 0, em Curitiba, e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil.