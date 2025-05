Contra o Sport, Reinaldo busca manter ‘Lei do Ex’ em alta pelo Mirassol

Autor de um dos gols na vitória sobre o São Paulo, que levou o Mirassol à nona posição na tabela do Brasileirão, e lateral recordista em participações em gols na era dos pontos corridos da Série A, Reinaldo viverá uma emoção especial no próximo domingo (1), às 11h, quando enfrentar o Sport, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Foi justamente no clube pernambucano que o atual dono da camisa 6 do Mirassol disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro, em 2012.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Guardo o Sport com muito carinho na memória. Foi o clube que confiou em mim para disputar um Brasileirão, ainda sem experiência em campeonatos dessa grandeza. É uma camisa que tem um peso muito grande na minha carreira e pela qual tenho muita gratidão - relembrou Reinaldo, que foi contratado pelo time de Recife após se destacar no Paulistão de 2012 pelo Paulista de Jundiaí, e atualmente é o artilheiro do Mirassol no Brasileirão, com cinco gols.

No Leão da Ilha, foram 51 partidas e quatro gols marcados por Reinaldo entre Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil, antes de ser contratado pelo São Paulo, em 2013, e seguir sua trajetória no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

- O que vivi no Sport me preparou para os desafios que vieram depois. Vestir a camisa de um time com uma torcida tão grande logo no meu primeiro Brasileiro, foi fundamental para o meu crescimento - destacou o jogador que na rodada passada chegou a 81 participações diretas em gols na história do Brasileirão por pontos corridos, com 36 gols e 45 assistências em 384 jogos disputados.

O Sport será o terceiro ex-clube que Reinaldo enfrentará nesta edição da competição. Se o desempenho recente contra Grêmio e São Paulo servir de termômetro, o torcedor do Sport, atual lanterna do Brasileirão, tem muitos motivos para se preocupar com a temida “Lei do Ex”: foram três gols marcados pelo lateral e seis pontos conquistados diante dos antigos clubes.

continua após a publicidade

- Tenho gratidão por todos os clubes que passei. Fiz amigos e deixei as portas abertas em todos eles. Acredito que isso acontece porque respeito toda camisa que visto. Hoje estou muito feliz no Mirassol e vou dar o meu máximo em campo para que a gente siga confirmando essa grande fase, na nossa casa, diante da nossa torcida - finalizou o lateral, que, além dos cinco gols marcados, também já tem duas assistências na competição.