Mirassol anuncia a contratação de ex-goleiro do Corinthians

O Mirassol anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação de Walter, ex-goleiro do Corinthians e que defendeu o Cuibá na última temporada. O jogador foi apresentado no CT do clube e chega para disputar posição com Alex Muralha.

Líder do Paulistão com 15 pontos após seis rodadas, o Mirassol conta com Paulinho como coordenador técnico e busca reforçar o elenco para a sequência da temporada, que marca a primeira participação do clube do interior na Série A do Campeonato Brasileiro.

– A expectativa é imensa, estou lidando com grandes jogadores, tanto comissão, parte estrutural do clube que é muito grande. Estou feliz e podem ter certeza que venho com muita dedicação e garra. Se vou jogar ou não, é outra situação. A gente sabe que é difícil ser goleiro no futebol brasileiro, a cobrança é muito grande. Quando um consegue ajudar o outro, todos crescem – afirmou o goleiro em entrevista.

– Hoje temos o Muralha e Thomazella que são grandes goleiros. Vou conhecer todos que estão no elenco, mas a amizade se leva para o resto da vida. Se um puder ajudar o outro, o nível vai aumentar e estamos aqui não só para nós, e sim para o clube – completou.

Após defender o Corinthians por oito temporadas, Walter tinha o desejo de se fixar como titular e foi emprestado ao Cuiabá, que, posteriormente, adquiriu o goleiro em definitivo. Pelo clube mato-grossense, disputou 203 partidas, sendo 61 (seu recorde pessoal) na última temporada, quando viu sua ex-equipe ser rebaixada à segunda divisão.

Walter, ex-goleiro do Corinthians, é o novo reforço do Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Calendário do Mirassol

O jogador deve ser regularizado em breve pelo Mirassol e estar à disposição da comissão técnica liderada por Eduardo Barroca para a reta final da fase de grupos do Paulistão.