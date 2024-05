Ministro do Esporte pede paralisação do Brasileirão por conta de tragédia no Rio Grande do Sul

Ministro do Esporte pediu pela suspensão do Brasileirão (Créditos: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Ministro do Esporte, André Fufuca pediu a paralisação do Brasileirão devido a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Em entrevista à "ESPN", o político afirmou que trata do assunto com a CBF.

Nos últimos dias, a entidade que comanda o futebol nacional havia apenas adiado os jogos envolvendo os clubes gaúchos até o fim do mês. Com isso, as equipes estariam com partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

- Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino.

Internacional, Grêmio e Juventude estão sem treinar, uma vez que as dependências dos clubes foram afetadas por conta das enchentes. Além disso, o Aeroporto Salgado Filho não receberá voos até o fim de maio.