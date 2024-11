CBF divulga datas da janela de transferências no Brasil em 2025







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 15:08 • São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (7) as datas do calendário de registros de atletas para a temporada 2025. A janela de transferências no Brasil começará em janeiro e terá uma data extra antes da realização do novo Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho do ano que vem.

De acordo com o documento da CBF, a primeira janela de registro será aberta no dia 3 de janeiro, uma sexta-feira. O período de regularização das contratações se estende até o dia 28 de fevereiro, também uma sexta, quando as esquipes deverão estar em reta final da disputa dos estaduais.

Isso porque o calendário de competições também deverá sofrer alterações e os campeonatos serão antecipados. Essa proposta, que também tem como objetivo não interferir na disputa do Mundial de Clubes, já foi enviada aos clubes, mas não há ainda um calendário oficial.

CBF divulga datas da janela de transferências do Brasil em 2025. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

A segunda janela, que será mais curta, acontecerá entre 2 e 10 de junho, poucos dias antes da disputa da competição internacional da Fifa. Ao fim do Mundial, a terceira janela voltará a abrir em 10 de julho e se encerra no dia 2 de setembro.

Confira as datas das janelas de transferência no Brasil em 2025

1ª janela - 3 de janeiro a 28 de fevereiro

3 de janeiro a 28 de fevereiro 2ª janela - 2 de junho a 10 de junho

2 de junho a 10 de junho 3ª janela - 10 de julho a 2 de setembro

A CBF ressalta que essas são as datas determinadas para todos os clubes que disputam as Série A, B e C do Campeonato Brasileiro e valem para as movimentações de compra e venda no futebol brasileiro ou internacional.

No futebol feminino, a CBF determinou que a primeira janela será do dia 17 de janeiro a 14 de março, enquanto o segundo período de registro das contratações é válido entre 10 de julho e 2 de setembro, assim como a terceira janela do futebol masculino. Neste caso, as janelas para registro de novas atletas só é válido para as equipes da Série A1.