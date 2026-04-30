Rafael Menin anuncia afastamento do futebol do Atlético-MG: veja detalhes

Um dos acionistas da SAF do Atlético, Rafael Menin, fez um pronunciamento nesta quinta-feira (30) comunicando seu afastamento do cotidiano do futebol do clube. A partir de agora, as operações passam a ficar sob a responsabilidade do CEO Pedro Daniel.

Um dos acionistas da SAF do Atlético, Rafael Menin fez um pronunciamento nesta quinta-feira (30) comunicando seu afastamento do cotidiano do futebol do clube. A partir de agora, as operações passam a ficar sob a responsabilidade do CEO Pedro Daniel.

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Segundo Menin, o afastamento tem como objetivo direcionar sua atenção à MRV, empresa da qual é CEO. Além de Pedro Daniel no comando das operações, a área esportiva ficará sob responsabilidade de Paulo Bracks, vice-presidente de Futebol.

Rafael Menin também afirmou que continuará acompanhando o clube nos estádios e na Cidade do Galo. O acionista reconheceu ainda as críticas recentes à gestão e disse compreender as manifestações da torcida:

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— Tenho certeza absoluta do que foi construído até aqui, de onde queremos e onde vamos chegar. O Galo segue com uma estrutura definida, com clareza de papéis e responsabilidades. Assim que tem que ser o clube. Assim que vai funcionar daqui pra frente. Torcedor, sei que o momento está muito difícil mesmo, mas eu acredito demais, que com a união, com a força da torcida, a gente vai conseguir — disse Rafael Menin

Confira a nota oficial do Atlético com vídeo de Rafael Menin se pronunciando:

"O Atlético avança na consolidação de um modelo de governança com papéis bem definidos. A condução das decisões executivas e da rotina operacional está sob responsabilidade do CEO Pedro Daniel, garantindo foco, agilidade e alinhamento na gestão do Clube.

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Sob a liderança executiva, o Galo vem implementando melhorias operacionais, fortalecendo a disciplina financeira e buscando mais eficiência em todas as áreas, com um objetivo claro: sustentar um Atlético cada vez mais competitivo dentro de campo e equilibrado fora dele.

A constituição da SAF foi um passo decisivo para buscar o reequilíbrio das finanças, enfrentar desafios históricos e criar bases sólidas para o futuro do Clube. Os acionistas terão papel estratégico, respeitando as instâncias de governança e contribuindo para a construção de um projeto de longo prazo.

O Clube Atlético Mineiro reafirma seu compromisso com uma gestão profissional, transparente e responsável, e segue confiante na solidez de sua SAF e no caminho que está sendo construído, com respeito à sua história e à sua torcida."

Rafael Menin acionista da SAF (reprodução Atlético)

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