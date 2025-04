Possível pênalti não marcado em Maringá x Atlético-MG gera revolta: ‘Absurdo’

Um lance chamou atenção no jogo entre Maringá e Atlético-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29). Já na reta final do jogo, o VAR chamou o árbitro Denis Serafim para revisar um possível pênalti para o clube paranaense. Contudo, o juiz não marcou a penalidade, o que causou revolta nas redes sociais.

Aos 45 minutos, um jogador do Maringá teve a camisa puxada dentro da área após uma bola levantada na área. O VAR recomendou a revisão ao árbitro, que após análise, manteve a decisão de campo de não marcar a penalidade. O jogo terminou empatado em 2 a 2 no Paraná. O jogo de volta entre as duas equipes ocorre no dia 21 de maio, na Arena MRV.

MARINGÁ x ATLÉTICO-MG

JOGO DE IDA - TERCEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

🥅 Gols: Maranhão (16'/1ºT) e Fausto Vera, contra (5'/2ºT) / Igor Rabello (43'/1ºT) e Hulk (25'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Raphinha (MAR), Maranhão (MAR) / Igor Rabello (CAM), Júnior Alonso (CAM) e Hulk (CAM)

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Raphinha (Lucas Bonifácio), Ronald (Robertinho), Buga (Evanderson), Léo Ceará (Rhuan) e Negueba; Matheus Moraes (Bruno Cheron) e Maranhão.

Atlético: Everson; Natanael, Igor Rabello (Rômulo), Vitor Hugo (Caio Paulista) e Junior Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Rubens e Scarpa; Rony (Palacios), Cuello e Hulk.

Veja as reações nas redes sociais: