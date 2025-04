Maringá e Atlético-MG empatam em jogo de quatro gols pela Copa do Brasil

Maringá e Atlético-MG fizeram o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. As equipes ficaram empatadas no placar por 2 a 2, em uma partida muito movimentada. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta, em Belo Horizonte, se classifica para as oitavas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes tendo chances. Aos cinco minutos, Maranhão finalizou rasteiro, mas Everson mandou para escanteio. Dois minutos depois foi a vez do Galo. Fausto Vera apareceu no ataque para finalizar, a bola raspou a trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 16 minutos, o Maringá chegou com Maranhão, que recebeu dentro da área e bateu para marcar o primeiro gol da partida.

O Galo começou a chegar com mais perigo após o gol sofrido. Fausto Vera levou perigo novamente, e Hulk acertou a trave em cobrança de falta.

Mas foi aos 43 minutos, com cobrança de falta de Scarpa para a área, que Igor Rabello marcou o gol de empate atleticano, de cabeça.

O começo da segunda etapa seguiu o mesmo roteiro da primeira. Cuello, aos três minutos, chegou pela linha de fundo e marcou com ajuda do goleiro adversário. O árbitro assinalou tiro de meta, a bola saiu antes da finalização do atacante.

Aos cinco minutos, foi a vez do Maringá balançar as redes, mas de forma legal. A bola foi cruzada para a área em cobrança de falta. A bola desviou em jogadores e bateu em Fausto Vera por último, que marcou gol contra, colocando o Dogão na frente novamente.

O Galo passou a ameaçar mais finalizações, buscando novamente o empate. Cuca mexeu na equipe aos poucos.

Aos 25 minutos, o super-herói atleticano apareceu para resolver. Hulk recebeu dentro da área e finalizou deslocando o goleiro para empatar novamente a partida.

O Galo seguiu pressionando bastante em busca da vitória. Palacios saiu cara a cara com o goleiro e tentou encobrir, mas a bola ficou com Rafael William.

Aos 40 minutos, Robertinho fez boa jogada e fez o cruzamento para a área. Maranhão resvalou de cabeça. A bola tirou tinta da trave atleticana, levando muito perigo.

Nos acréscimos, o VAR chamou o árbitro para revisar possível pênalti para o Maringá, mas a penalidade não foi marcada.

O que vem por aí

O Maringá volta a entrar em campo neste sábado (3), pela Série C, contra o Confiança, no Estádio Willie Davids, às 17h (de Brasília). Já o Atlético, visita o Juventude na próxima segunda-feira (5), pelo Brasileirão, às 20h.

O jogo de volta entre o Galo e o Dogão será no dia 21 de maio, na Arena MRV.

Maringá x Atlético-MG (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Maringá e Atlético pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

MARINGÁ x ATLÉTICO

JOGO DE IDA - TERCEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

🥅 Gols: Maranhão (16'/1ºT) e Fausto Vera, contra (5'/2ºT) / Igor Rabello (43'/1ºT) e Hulk (25'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Raphinha (MAR), Maranhão (MAR) / Igor Rabello (CAM), Júnior Alonso (CAM) e Hulk (CAM)

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Raphinha (Lucas Bonifácio), Ronald (Robertinho), Buga (Evanderson), Léo Ceará (Rhuan) e Negueba; Matheus Moraes (Bruno Cheron) e Maranhão.

Atlético: Everson; Natanael, Igor Rabello (Rômulo), Vitor Hugo (Caio Paulista) e Junior Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Rubens e Scarpa; Rony (Palacios), Cuello e Hulk.