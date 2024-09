Luís Castro é demitido do Al-Nassr depois de 14 meses no clube saudita. (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/GAZETAPRESS)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro

A passagem de Luís Castro no Al-Nassr chegou ao fim. O ex-técnico do Botafogo foi demitido do clube saudita após perder três títulos de forma frustrante. O português deixou o Alvinegro em julho de 2023, sob influência de Cristiano Ronaldo.

Com a demissão do ex-técnico, torcedores do Glorioso ironizaram a situação nas redes sociais ao relembrar as falas do treinador após ser eliminado pelo Al-Ain na Champions Asiática nos pênaltis.

– Apesar de nunca ter sido demitido na minha carreira, não tenho medo de ser despedido. 25, 27 anos de carreira e nunca saí de um clube mandado embora. Sabem porquê? Porque quem trabalha comigo, todos os dias, sabe que não tenho medo dos resultados. Nem tenho medo de nada.

O português deixou o Botafogo no meio da última temporada para assumir o clube saudita. O clube anunciou a saída do técnico após o empate por 1 a 1 com o Deportes Magallanes pela fase de grupos da Sul-Americana. Naquele o momento, o Glorioso tinha acabado de vencer o Palmeiras por 1 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão, e era líder isolado da competição com 30 pontos, sete a mais que o vice-colocado Grêmio com 23.

Luís Castro em sua última partida à frente do Botafogo. (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Com a saída de Luís Castro, o time foi atrás de Bruno Lage, que ficou à frente da equipe por 16 jogos mas acabou demitido, ocasionando em uma instabilidade que levou o clube à perda do título nacional. Confira as reações dos torcedores: