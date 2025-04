Início de Paiva no Botafogo é o pior dentre os portugueses da SAF

Passados seis jogos no comando do Botafogo, Renato Paiva ainda tenta dar um padrão ao time para a sequência da temporada enquanto busca resultados para se sustentar, já em meio a críticas. Quarto português a assumir o posto de técnico da SAF, ele tem aproveitamento de cerca de 44% com dois empates, duas vitórias e duas derrotas.

Em comparação aos outros estrangeiros que passaram recentemente pelo Glorioso, Paiva tem o pior início. Veja abaixo as campanhas dos outros treinadores estrangeiros do Botafogo no recorte dos seis primeiros jogos:

O primeiro da SAF foi Luís Castro, escolhido por John Textor para comandar o futebol e que deixou o clube em 2023 rumo ao Al-Nassr (SAU). Em 2022, em seus seis primeiros jogos, o Botafogo ganhou quatro e empatou dois, com um aproveitamento de 77%.

Ceará 1 x 3 Botafogo - Brasileirão 2022

Ceilândia 0 x 3 Botafogo (DF) - Copa do Brasil 2022

Atlético-GO 1 x 1 Botafogo - Brasileirão 2022

Botafogo 1 x 1 Juventude - Brasileirão 2022

Flamengo 0 x 1 Botafogo - Brasileirão 2022

Botafogo 3 x 0 Ceilândia (DF) - Copa do Brasil 2022

Renato Paiva enfrenta críticas em inconstância do Botafogo

Com a saída de Castro para o futebol saudita, quem assumiu o projeto foi Bruno Lage, ainda mais renomado devido aos trabalhos por Benfica (POR) e Wolverhampton (ING). Em sua curta passagem (de 15 jogos em três meses), ele, nas seis primeiras partidas, empatou quatro e venceu duas, totalizando aproveitamento de 55%.

Botafogo 1 x 1 Patronato - Sul-Americana 2023

Santos 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2023

Botafogo 4 x 1 Coritiba - Brasileirão 2023

Botafogo 2 x 1 Guaraní (PAR) - Sul-Americana 2023

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo - Brasileirão 2023

Guaraní (PAR) 0 x 0 Botafogo - Sul-Americana 2023

Na lista dos maiores comandantes da história do Glorioso, Artur Jorge perdeu as duas primeiras partidas em 2024, o que ligou o alerta. Depois, ele engatou quatro vitórias consecutivas e teve aproveitamento de 66% neste recorte.

LDU (EQU) 1 x 0 Botafogo

Cruzeiro 3 x 2 Botafogo

Botafogo 1 x 0 Atlético-GO

Botafogo 5 x 1 Juventude

Botafogo 3 x 1 Universitario (PER)

Flamengo 0 x 2 Botafogo

Renato Paiva também está atrás quanto ao desempenho dos outros técnicos estrangeiros em gols marcados. Luís Castro viu seus comandados em 2022 balançarem as redes 12 vezes nos primeiros seis jogos, Bruno Lage nove e Artur Jorge 13.