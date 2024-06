Goleiro ex-Flamengo é o líder da melhor defesa de toda a Europa

Gabriel Batista é ex-goleiro do Flamengo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada 2023/2024 foi marcante para o goleiro Gabriel Batista. Além de liderar estatísticas importantes na segunda divisão do futebol português, seu desempenho destacou-se também em comparação com outras ligas europeias. O jogador comandou a melhor defesa entre todas as ligas do continente, superando equipes como PSV, Inter de Milão, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Arsenal e PSG. Com 17 clean sheets e apenas 19 gols sofridos na campanha do título do Santa Clara, o ex-atleta do Flamengo afirma que este foi seu ano de consolidação na Europa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Gabriel Batista chegou ao continente em 2022, após uma breve passagem pelo Sampaio Corrêa, onde atuou por empréstimo do Flamengo. Pelo Santa Clara, foram 35 jogos na temporada e apenas 19 gols sofridos. As equipes que chegaram mais perto dessa marca foram os já citados PSV (21 gols sofridos), Inter de Milão (22), Bayer Leverkusen (24), Real Madrid (26), Arsenal (29) e PSG (33). Além disso, ele quebrou o recorde de minutos sem sofrer gols na história do Santa Clara, ao ficar 578 minutos invicto. Gabriel Batista indica que a fórmula do sucesso foi saber ouvir no dia a dia.

- Foi um ano desafiador, mas consegui me consolidar no clube e em Portugal. Os números comprovam isso, e o segredo foi justamente a determinação para continuar ouvindo e aprendendo. Esse foi o ponto crucial para esta temporada de sucesso. Houve muita dedicação no dia a dia e acredito que consegui dar um salto técnico significativo. Porém, ainda há muito a melhorar em vários aspectos. Esta temporada me trouxe confiança e a certeza de que estou no caminho certo - afirmou.

Mais do que a eficiência técnica, Gabriel Batista também se mostrou muito bem fisicamente, já que atuou em todas as partidas do Santa Clara na Liga Sabseg. Após a conquista do acesso, a exigência e o nível de competitividade aumentarão na próxima temporada, mas não assustam o jogador revelado pelo Flamengo.

- Estou pronto para desafios maiores e para a pressão que virá sobre mim e sobre o time na próxima temporada. A exigência será maior, pois todos vão querer que eu repita esses bons números. Com a estrutura que temos aqui, tenho certeza de que conseguirei manter e até melhorar meu desempenho - disse, completando.

- A próxima temporada já começou. Estou de férias, mas continuo trabalhando diariamente, de forma pontual, para manter essa curva de crescimento. Sei exatamente o que preciso melhorar para continuar sendo uma peça importante para o Santa Clara.

Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista foi campeão duas vezes do Campeonato Brasileiro e uma vez da Libertadores com o time rubro-negro. Além disso, possui no currículo o troféu do estadual maranhense pelo Sampaio Corrêa.