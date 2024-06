Reinier é formado nas categorias de base do Flamengo (Divulgação/Frosinone)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Brandão • Publicada em 07/06/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está interessado em repatriar Reinier. O meio-campista chegaria por empréstimo válido por uma temporada e seria o primeiro reforço do Rubro-Negro na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. As informações foram divulgadas pelo "Jornal do Sport" e confirmadas pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Nesse momento, não existe uma prioridade entre permanecer na Europa ou voltar ao Brasil, mas busca-se o melhor projeto para o jovem de 22 anos. Um dos empecilhos seria o salário do atleta, que é considerado alto para os padrões nacionais.

Formados nas categorias de base do Flamengo, o jogador foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões, à época) em 2020, mas nunca conseguiu se firmar na equipe espanhola. Fora dos planos do Madrid, ele acumula empréstimos no futebol europeu e atualmente defende o Frozinone, da Itália.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar do interesse do Flamengo, a equipe carioca ainda não apresentou uma proposta oficial por Reinier. O entorno do jogador considera que ainda há muito tempo para explorar diversas situações na janela de transferências.