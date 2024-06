Torcedores reagem à gestão de Augusto Melo no Corinthians: ‘Melhor não ter presidente’

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 17:00 • São Paulo (SP)

Augusto Melo foi criticado de forma efusiva por torcedores do Corinthians nesta sexta-feira (7). Responsável por firmar o acordo de patrocínio máster com a VaideBet, o presidente do clube viu a casa de apostas esportivas rescindir de forma unilateral o vínculo entre as partes, que previa o pagamento de R$ 370 milhões aos cofres da instituição.

No dia 27 de maio, a empresa notificou o Corinthians em busca de esclarecimentos a respeito de um suposto envolvimento de um "laranja" na intermediação do acordo firmado entre as partes. Na última quinta-feira (6), a diretoria retornou com um parecer, mas os argumentos apresentados não convenceram a patrocinadora, que optou por encerrar o vínculo.

Nas redes sociais, torcedores do clube criticaram a postura de Augusto Melo, que retornou ontem de viagem à Europa em meio à crise envolvendo a patrocinadora máster.

Ademais, o Corinthians corre o risco de perder Carlos Miguel, que atrai o interesse de clubes do futebol inglês. O goleiro titular da equipe comandada por António Oliveira tem uma multa de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões), considera baixa para os padrões europeus.

ENTENDA O CASO ENVOLVENDO A VAIDEBET

No dia 27 de maio, a VaideBet notificou o clube solicitando explicações a respeito da suposta participação de um "laranja" na intermediação do acordo entre as partes. No documento enviado à diretoria corintiana, a empresa afirma que "a vinculação do nome da VaideBet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador".

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante coletiva de imprensa (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)