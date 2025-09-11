Líder da melhor defesa da Série B, Maicon projeta ‘final’ contra o Goiás

Na próxima sexta-feira (12), às 21h30, o estádio Couto Pereira será palco de um dos principais duelos da Série B de 2025. Líder com 46 pontos e dono da melhor defesa da competição com apenas 16 gols sofridos, o Coritiba recebe o Goiás, vice-líder, com 44 pontos. Encarado como uma decisão, o confronto válido pela 26ª rodada também colocará frente a frente as duas equipes com mais vitórias na competição, cada uma com 13.

Zagueiro que mais atuou pelo Coxa nesta Série B, Maicon sabe da importância do duelo e destacou o pensamento do elenco.

- Semana importante, de muito trabalho. Conseguimos uma grande vitória na rodada passada, que nos deu ainda mais confiança para encarar esse confronto direto de sexta-feira. Logo que acabou o jogo contra a Ferroviária, já falamos dessa partida, e o quanto ela será fundamental para as nossas pretensões na competição - declarou o zagueiro, que ainda não sabe o que é ser derrotado em casa.

Nesta Série B, Maicon tem nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates no Couto Pereira. Na rodada passada, mais um jogo sem sofrer gol: 4 a 0 sobre a Ferroviária.

A presença de Maicon tem impacto direto nos números do Coritiba. Enquanto a equipe registra 61% de aproveitamento geral na Série B, o índice sobe para 70% nos 19 jogos em que o zagueiro esteve em campo. A solidez defensiva se confirma em mais dados: o Coxa tem a melhor defesa da competição com média de 0,68 gol sofrido por jogo, e com o camisa 3 essa média cai ainda mais para 0,36. No Couto Pereira, então, o desempenho é mais expressivo: nos 9 jogos de Maicon em casa, o time sofreu apenas 2 gols. Esses ingredientes tornam a partida ainda mais atrativa.

- Claro que em competições de pontos corridos todos os jogos são importantes, mas alguns são mais especiais. Estamos encarando esse confronto contra o Goiás como uma final. É um adversário que é um dos candidatos ao acesso e que sempre esteve no G4. Será um jogo duro e por isso que novamente convocamos os nossos torcedores para nos apoiar a buscar a vitória e assim aumentar a nossa vantagem na tabela de classificação - analisou o zagueiro, que disputa a Série B pela primeira vez na carreira.

O desejo pela vitória é ainda maior por um motivo especial para Maicon. Isso porque o camisa 3 completará 37 anos no próximo domingo (14).

- Estou com o pensamento tão focado no jogo de sexta-feira que nem estou pensando em aniversário. Mas, claro que completar mais um ano de vida somando mais três pontos é muito melhor. Espero que a gente conquiste a vitória e seja um presente de aniversário antecipado para poder comemorar ao lado dos nossos torcedores no Couto - finalizou.

Melhores defesas da Série B até a 25ª rodada:

Maicon na Série B:

19 jogos 7 gols sofridos (média de 0,36) 11 vitórias 7 empates 1 derrota 70% de aproveitamento

A melhor defesa da história da Série B na era dos pontos corridos (desde 2006) é a Chapecoense (2020), que sofreu 21 gols e teve média de 0,55.

Na campanha do último acesso do Coritiba (2021), a equipe encerrou na 3ª colocação, com 64 pontos e 35 gols sofridos (média de 0,92).