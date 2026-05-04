São Paulo informa lesões de Alan Franco e Lucas Ramon

O São Paulo informou os diagnósticos das lesões sofridas por Alan Franco e Lucas Ramon neste domingo (3), no jogo contra o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco sofreu um pequeno estiramento no adutor direito. Enquanto isso, Lucas Ramon sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

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A dupla começou o tratamento no SuperCT. Lucas Ramon sentiu um incômodo no começo do segundo tempo. O jogador deixou o gramado e deu espaço para Cédric Soares, que entrou no seu lugar. Alan Franco também se machucou contra o Bahia. Lucas chegou a deixar o gramado, mas Alan Franco ficou em campo no sacrifício, uma vez que as substituições já haviam sido feitas.

Além da dupla, o São Paulo também perdeu Lucas Moura. No caso de Lucas, a situação é mais complicada. Isso porque o jogador rompeu o tendão calcâneo da perna direita. O meia passou por cirurgia e deve retornar somente no final do ano.

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Lucas Ramon lesionou contra o Bahia (Foto: Gabriel Ambrós/São Paulo FC)

Com gol nos acréscimos, São Paulo e Bahia empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

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Artur, Juba, Ferreirinha e Juba foram os autores dos gols do confronto. Na tabela, o Tricolor está na quarta colocação com 24 pontos, enquanto o Bahia está na sexta posição, com 22.