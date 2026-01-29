Léo Pereira diz que árbitro admitiu contato em lance polêmico em São Paulo x Flamengo

Os jogadores do Flamengo saíram bravos com a arbitragem na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na noite desta quarta-feira, no MorumBis. O zagueiro Léo Pereira afirmou que o árbitro Wilton Pereira Sampaio admitiu que houve contato entre Alan Franco e Arrascaeta, em lance dentro da área do São Paulo, já nos acréscimos, que gerou pedido de pênalti por parte dos rubro-negros. O árbitro, porém, não foi ao VAR, o que gerou frustração no Flamengo.

continua após a publicidade

— O que deixou a gente um pouco frustrado foi a situação do pênalti, porque a gente viu ali que teve contato. E ele [Wilton] mesmo falou dentro de campo para mim que houve o contato, mas que não foi o suficiente, na análise dele [para marcar o pênalti]. Só que ele não foi nem ao VAR. Então a gente tem de aceitar e trabalhar. Mas isso não é desculpa, temos que continuar trabalhando para corrigir o que a gente fez de errado. A gente tem uma final pela frente — afirmou Léo Pereira.

Torcida do São Paulo vai da impaciência à euforia com virada sobre o Flamengo

Atual campeão brasileiro, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 em sua estreia pelo Brasileirão. A equipe de Filipe Luís dominou as ações desde o primeiro tempo, teve mais controle do jogo, criou mais chances de gol, mas saiu do MorumBis com um gosto amargo.

continua após a publicidade

— A gente tem consciência que tem que deixar o juiz apitar e fazer o que ele sabe de melhor ali dentro, que ele interpreta que seja o melhor. Isso nunca vai ser desculpa para a gente e não tem influência no resultado. Acho que a gente teve 90 minutos para tentar um resultado melhor. Eles tiveram competência para fazer o 2 a 1 — completou o zagueiro rubro-negro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do amplo domínio na primeira etapa, o time carioca saiu na frente logo no início do do segundo tempo, após linda jogada em que Pedro deu um passe de peito para Gonzalo Plata abrir o placar.

continua após a publicidade

— Os jogadores estavam completamente indignados, e com razão. Não queria ter nenhum jogador expulso, mas infelizmente tivemos. Primeira rodada e a polêmica da arbitragem — afirmou o treinador Filipe Luís.

Só que o São Paulo partiu para cima e conseguiu a virada em 15 minutos, com gols de Luciano e Danielzinho.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!*

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— Foi incrível o que ele fez aqui. Preciso até dar uma respirada para não sair nada… Ele nem revisa, acaba o jogo. O São Paulo matou tempo o jogo tempo. Faz parte do futebol. O futebol brasileiro continua com essa arbitragem — disse Jorginho, que foi expulso por Wilton após o apito final.

Atual campeão, o Flamengo sai da primeira rodada sem pontos, e segue pressionado no início do ano. O time, que precisa se recuperar no Campeonato Carioca, agora volta suas atenções para o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo, valendo o título da Supercopa Rei, confronto entre o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.