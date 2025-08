Árbitro escalado para Derby foi alvo de protesto do Corinthians; relembre

Anderson Daronco foi escalado pela CBF para apitar o confronto entre Palmeiras e Corinthians, na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro foi alvo de reclamações do clube alvinegro por sua atuação em jogos recentes.

A última vez que Daronco apitou um Derby foi pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024. Naquela ocasião, o Palmeiras dominou o Corinthians no Allianz Parque e venceu por 2 a 0. Entretanto, o primeiro gol, marcado de falta por Raphael Veiga, foi alvo de protestos dos alvinegros. Após a batida, a bola desviou em Fabinho, que estava ao lado da barreira e descumpriu a distância permitida.

Não foi a única vez que o árbitro foi alvo de reclamações. A principal delas ocorreu no returno do Brasileirão de 2023. Na ocasião, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Santos, na Neo Química Arena. O Timão vencia a partida até os acréscimos do segundo tempo, quando o VAR recomendou a revisão de um lance em que Bruno Méndez, então zagueiro alvinegro, derrubou Soteldo na área. Daronco marcou pênalti, e o Peixe empatou. Após o jogo, a diretoria do Corinthians reclamou publicamente.

— A gente já viu afastarem árbitros sem nome, menos experientes. Não sei o que eles vão fazer, mas espero que não aconteça mais, nem com o Corinthians nem com ninguém. O VAR está aí para isso. Pode até errar com o VAR, mas o lance fica muito claro. Todos nós vimos. Na hora que ele foi para a tela, o Brasil inteiro viu a imagem que ele viu: tem um pisão, e não é pênalti, mas ele deu — disse Duilio Monteiro Alves, então presidente do Timão.

Temporada complicada

Anderson Daronco apitou três partidas do Corinthians em 2025: as vitórias por 3 a 0 sobre o Vasco e 2 a 1 contra o Sport, além da derrota por 2 a 0 para o São Paulo. Todos os duelos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Contra o clube carioca, Daronco anulou dois gols do Corinthians, um de Matheus Bidu e outro de Memphis. Após a partida, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, criticou os critérios adotados pelo árbitro.

— A gente fica atento, de certa forma preocupados. É o começo do campeonato e não queremos falar de arbitragem. Queremos falar de futebol. Essa é nossa ideia. Sabemos que existe a boa vontade de melhorar a cada temporada. Estamos aqui para colaborar. Mas, quando o VAR chama três ou quatro vezes para um lado e para o outro não, nos preocupa. Queremos o critério para os dois lados — desabafou o dirigente.

Corinthians ficou na bronca com árbitro após vitória sobre o Vasco no começo do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Duelo decisivo

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida. O clube alvinegro tem a vantagem do empate no duelo de volta.

Os palmeirenses ficaram na bronca com Wilton Pereira Sampaio no jogo de ida. A diretoria do arquirrival do Corinthians protesta contra a anulação de um gol de Maurício, após revisão do VAR por impedimento no início da jogada.