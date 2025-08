Cruzeiro: Kaio Jorge tem mais participações em gols do que jogos no Brasileiro

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge tem demonstrado que também sabe deixar os companheiros na cara do gol. Foi o que fez com o meia Matheus Pereira na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, domingo (3), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada.

Depois de uma rebatida do zagueiro Fabrício Bruno na área, Kaio Jorge driblou o zagueiro botafoguense Alexander Barboza, arrancou em velocidade e, na área adversária, rolou para Matheus Pereira marcar o segundo gol do Cruzeiro, aos 40 minutos do primeiro tempo. Foram cerca de 80 metros percorridos em oito segundos, o que dá uma velocidade média de 36 km/h.

Essa foi a quinta assistência de Kaio Jorge no Brasileirão, o que o deixa na liderança no quesito, ao lado do companheiro Matheus Pereira, de Arrascaeta, do Flamengo (vice-artilheiro, agora com 10 gols), Alan Patrick, do Internacional, e Lucas Mugni, do Ceará.

Kaio Jorge já fez a comemoração característica 13 vezes neste Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com isso, são 18 participações em gols do Cruzeiro, ou seja, em 60% dos 30 gols marcados pela equipe no Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge foi titular em 17 das 18 partidas da Raposa na competição – ele ficou de fora apenas da derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, pela segunda rodada.

Ao todo, pelo Cruzeiro, Kaio Jorge tem 51 jogos disputados, desde o meio da temporada passada, com 22 gols marcados e sete assistências.

Veja o desempenho de Kaio Jorge nos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão