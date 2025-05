O atacante Araújo, de 47 anos, está de volta aos gramados. O jogador foi anunciado como reforço do Porto, de Caruaru, que disputa a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O atleta estava aposentado desde 2017.

Revelado pelo próprio Porto, o atacante ganhou destaque nacional ao ser contratado pelo Goiás em 1997, onde fez história. Pelo clube esmeraldino, disputou 175 partidas e marcou 61 gols.

Em 2004, seguiu para o futebol japonês, defendendo o Shimizu S-Pulse. No ano seguinte, transferiu-se para o Gamba Osaka, onde viveu a melhor fase da carreira. Em 2005, foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) como o jogador com a melhor média de gols do mundo naquele ano — foram 33 gols em 33 partidas.

O bom desempenho no Japão levou Araújo ao Cruzeiro, em meio a grande expectativa. No entanto, uma grave lesão o afastou dos gramados por 10 meses. Recuperado, voltou no ano seguinte e se destacou ao ser artilheiro do Campeonato Mineiro, com 11 gols.

Depois do Cruzeiro, o atacante acumulou passagens por clubes como Al-Gharafa (Catar), Fluminense, Náutico, Atlético-MG e retornou ao Goiás para uma última passagem. Defendeu ainda o búlgaro Cherno More, além de Central, Las Vegas United e Sete de Setembro, seu último clube antes de se aposentar em 2017.

Títulos de Araújo na carreira

Em relação a títulos, Araújo conquistou pelo Goiás os Campeonatos Goianos de 1998, 1999, 2000, 2002 e 2003, o Campeonato Brasileiro Série B de 1999 e as Copas Centro-Oeste de 2000, 2001 e 2002. No Gamba Osaka, foi campeão do Campeonato Japonês em 2005.

Defendendo o Cruzeiro, levantou o troféu do Campeonato Mineiro de 2006. No Al-Gharafa, venceu a Liga do Qatar nas temporadas 2007/08, 2008/09 e 2009/10, além da Copa Emir 2009/10, da Copa Príncipe do Qatar 2008/09 e da Copa da Coroa do Príncipe 2009/10. Já pelo Fluminense, conquistou o Campeonato Carioca de 2012. Por fim, com a camisa do Atlético Mineiro, foi campeão do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores da América, ambos em 2013.

Segunda divisão do Pernambucano

O Campeonato terá mudanças importantes neste ano. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu que, a partir de 2025, apenas o campeão da Série A2 conquistará o acesso à elite do futebol pernambucano. A decisão acompanha o enxugamento da primeira divisão, que contará com apenas oito clubes na próxima temporada.

A edição deste ano contará com a participação de Águia de Cumaru, América, Cabense, Caruaru City, Centro Limoeirense, Ipojuca, Porto, Vera Cruz, Vitória e Ypiranga.