Jardim aponta que Cruzeiro não tem elenco para três competições

Após mais um resultado ruim na Copa Sul-Americana, o empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fe, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, fez um balanço da campanha na competição e apontou que o clube não se preparou satisfatoriamente para disputar o torneio sul-americano.

- As partidas na Sul-Americana deixam uma lição muito grande em termos de competitividade. Não só o Cruzeiro, mas qualquer clube brasileiro que tiver ambição no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana tem que ter um efetivo mais equilibrado de forma a competir nessas três competições. Para jogar essa série tem que ter um plantel mais equilibrado para ser mais competitivo – apontou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim reconheceu que a equipe que escalou, com apenas dois titulares, não foi bem, mas atingiu o objetivo que pretendia:

- A nossa estratégia foi dentro do que tínhamos feito na última rodada. Conseguimos colocar alguns jogadores com menos minutagem e que tinham tido algum problema físico. Aproveitamos para colocar todos em competição, porque vocês sabem que eu gosto que os jogadores estejam a competir para atingir o melhor nível. Também pude observar outros jogadores do nosso elenco, para que nós pudéssemos fazer uma avaliação do que eles valem, eles que têm tido poucas oportunidades de jogar – afirmou.

Walace teve boa atuação no empate por 0 a 0 com o Unión (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro destacou que, pelo menos, a equipe manteve a invencibilidade na temporada:

- Não foi um jogo bonito de se ver. Tecnicamente, não foi muito bom. Ficou de positivo que pudemos somar mais um jogo na série que construímos há algum tempo. Agora são 10 jogos. Pretendíamos ganhar, mas o fato dessa campanha de não nos classificarmos foi não fazer nenhum ponto nos três primeiros jogos – comentou.

Leonardo Jardim promete um Cruzeiro totalmente diferente contra o Palmeiras

Leonardo Jardim fez questão de ressaltar que o empate com o Unión, nesta quarta-feira (28), não tem qualquer relação com a partida de domingo (1º), contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro:

- São jogos diferentes, como têm sido diferentes pelas várias competições que disputamos. Vai ser um grande jogo, em nossa casa, com ajuda do público. Nosso 12º jogador é fundamental em todos os jogos que jogamos.