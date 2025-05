O Ceará enfrenta o Atlético-MG neste domingo (1º), na Arena Castelão, em compromisso pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O atacante Galeano, titular de Léo Condé, recebeu punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, suspenso por um jogo, será desfalque diante dos mineiros.

O paraguaio, convocado recentemente para a seleção de seu país, foi julgado por atitude antidesportiva na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, pela 2ª rodada da Série A. Na ocasião, saindo do campo após ser substituído, o jogador chutou as bolas posicionadas em cones para reposição.

Nesse sentido, o Ceará tenta um efeito suspensivo relativo à decisão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Lance!.

Galeano já será desfalque do Vovô contra Botafogo (4 de junho, pelo Brasileirão) e Sampaio Corrêa (7 de junho, pela Copa do Nordeste) por conta da convocação do Paraguai. O atacante é o primeiro atleta da história do Ceará a ser chamado para uma seleção principal.

Galeano comemora gol do Ceará contra o Sport, pelo Brasileirão. O Alvinegro venceu por 2 a 0 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Galeano chegou ao time do Ceará na atual temporada, vindo do Cerro Porteño-PAR com empréstimo válido até o fim de 2025. Peça titular no esquema de Léo Condé, o paraguaio participou da conquista do último Campeonato Cearense, superando o rival Fortaleza na decisão. São cinco gols e uma assistência em 25 partidas no ano.

Agenda do Ceará

Após enfrentar o Atlético-MG, a próxima partida do Alvinegro acontecerá diante do Botafogo, fora de casa, em duelo adiado da 10ª rodada do Brasileirão. O embate será na quarta-feira (4). Atualmente, o Ceará é o sexto colocado no torneio nacional, com 15 pontos.