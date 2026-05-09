Decisivo em vitória do Cruzeiro, Kenji fala sobre ausência de William: 'Estamos orando por ele'
O jovem atacante marcou o segundo gol da Raposa
Autor do gol da vitória do Cruzeiro contra o Bahia na noite deste sábado (9), Kaique Kenji explicou a ausência de William na partida na Arena Fonte Nova. O lateral foi liberado pelo clube para cuidar de problemas pessoais no Rio Grande do Sul.
– Agradecer a Deus pela oportunidade, venho trabalhando e me dedicando. Hoje pude somar com o grupo. O grupo queria dedicar a vitória ao William e ao filho dele que passa por um momento difícil. Estamos orando por ele – disse Kenji em entrevista ao canal Sportv.
Além disso, o atacante também agradeceu o treinador Artur Jorge pela oportunidade. O atleta entrou em campo no intervalo no lugar de Matheus Henrique.
– Eu queria agradecer o Artur Jorge pela oportunidade, por essa noite mágica que aconteceu. Um jogo difícil, gostaria de agradecer a ele pela oportunidade – agradeceu.
Bahia x Cruzeiro
O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado. Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji.
Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos somados. Do outro lado, a Raposa saltou para o 10º lugar, com 19 pontos.
O Cruzeiro volta ao entrar em campo na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Goiás pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16), às 21h (de Brasília).
