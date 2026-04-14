O Juventus não apenas manteve a consistência ao longo da Série A2 de 2026, como também deu um passo além: garantiu, de forma antecipada, a classificação para a semifinal da competição. O feito corrige a leitura inicial da campanha e reforça o peso do desempenho do Moleque Travesso na temporada.

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Líder do Grupo B na segunda fase, com 12 pontos em cinco jogos, o Juventus construiu a vaga com autoridade. Foram quatro vitórias e apenas uma derrota, com sete gols marcados e três sofridos, números que evidenciam o equilíbrio da equipe, principal marca do time ao longo do torneio.

A sequência recente confirma o momento. Após vitória sobre a Ferroviária por 2 a 1, o time reagiu rapidamente à derrota para o São José e engatou triunfos sobre Sertãozinho (2 a 1 e 2 a 0) e novamente sobre o São José (1 a 0). O desempenho garantiu a liderança isolada do grupo e a classificação antecipada, independentemente do resultado da última rodada.

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O próximo compromisso será justamente contra a Ferroviária, fora de casa, no fechamento da fase de grupos. Mesmo já classificado, o duelo pode definir a melhor campanha geral e o mando de campo na semifinal.

A campanha de 2026, agora com vaga entre os quatro melhores assegurada, ganha ainda mais relevância histórica. O Juventus não apenas repete o feito de 2024, quando chegou à semifinal, como o faz com desempenho mais sólido e regular, algo que não acontecia desde o título de 2005.

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Juventus da Mooca (Foto: Sérgio H/Juventus)

Metas atingidas pelo Juventus

Se naquele ano o destaque foi o poder ofensivo, desta vez o diferencial está na consistência coletiva. A equipe sofre poucos gols, mantém padrão competitivo e apresenta controle maior dos jogos decisivos.

O crescimento esportivo acompanha a transformação fora de campo. Desde a implementação da SAF, em 2025, o clube passou por um processo de reestruturação que inclui profissionalização da gestão, investimentos em infraestrutura e modernização do departamento de futebol.

Fora de campo, a evolução acompanha o desempenho esportivo e tem na SAF seu principal motor. No primeiro ano sob o novo modelo, o Juventus registrou aumento de 36% na média de público na Rua Javari, saltando de 1.429 torcedores por jogo em 2025 para 1.946 em 2026, além de mais de 17 mil pessoas no estádio ao longo da temporada.

O crescimento nas arquibancadas veio acompanhado de avanço comercial: o clube já ultrapassou a marca de R$ 3 milhões em patrocínios, com contratos que envolvem exposição na camisa, ativações no estádio e presença digital . As ações da SAF também incluem estratégias de engajamento com a torcida, como promoções de ingressos e experiências no estádio, fortalecendo a conexão com a Mooca e ampliando as receitas.

Com a classificação antecipada e a melhor campanha em duas décadas, o Juventus chega à semifinal não apenas como um dos protagonistas da Série A2, mas como um clube em clara ascensão. O resultado esportivo deixa de ser pontual e passa a representar um projeto em consolidação.

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